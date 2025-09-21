В Казани на день перекроют две улицы из-за проведения поэтического вечера

В Вахитовском районе Казани 28 сентября временно ограничат движение транспорта на двух улицах из-за поэтического вечера. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения введут в полночь и продлятся они до 23:00.

Движение и стоянка транспорта будут запрещены на улице Петербургской, от улицы Артема Айдинова до улицы Ульянова-Ленина, а также на улице Артема Айдинова, от улицы Тихомирнова до улицы Петербургской.

Также совместно с операторами сервисов аренды электросамокатов и велосипедов планируется ограничить их парковку и движение на указанных участках.

Влас Северин