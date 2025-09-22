В Пермском крае продолжают расти продажи бренда Belgee

В августе в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 3133,3% выросли продажи автомобильного бренда Belgee. Авто этой марки выпускает совместное белорусско-китайское предприятие «Белджи», организованное с Geely Motors. Согласно отчету профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, в минувшем месяце в регионе было зарегистрировано 194 новых авто этой марки. По числу регистраций в Прикамье Belgee входит в топ-5 наиболее распространенных брендов. Марка закрепилась на четвертом месте и занимает долю регионального рынка 8,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geely Фото: Geely

В июне в Пермском крае на учет было поставлено 167 новых авто Belgee, а доля рынка марки равнялась 6,9%.

Официальным дистрибьютором бренда Belgee является китайский концерн Geely Motors. Согласно открытым данным, в Пермском крае автомобили Belgee продают три дилера Geely — это компании Verra, «Автопрестиж» и «Дав-авто».