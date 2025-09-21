В администрации Лысьвы начались кадровые перестановки

После смены власти в администрации Лысьвенского округа начались кадровые перестановки в мэрии. Должность исполняющего обязанности заместителя главы Лысьвы по инфраструктуре заняла Татьяна Шумкова, пишет местная газета «Искра». Она заняла этот пост после того, как его по собственному желанию покинул Сергей Киселев.

Фото: управление ЖКХ Лысьва Татьяна Шумкова

Ранее госпожа Шумкова была заместителем генерального директора по юридическим вопросам в ООО «Управление ЖКХ-Лысьва». Также госпожа Шумкова баллотировалась в местную Думу по округу № 7 от регионального отделения партии «Справедливая Россия» в 2024 году. За неё проголосовали 25,18% избирателей, она заняла второе место.

Напомним, в мае покинул должность главы Лысьвы Никита Федосеев. И. о. руководителя территории назначен заместитель руководителя муниципалитета по экономике Александр Пермяков.