Новый директор фонда капремонта утвержден в должности

Генеральным директором регионального фонда капитального ремонта утвержден Станислав Ермолаев. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 сентября, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

Станислав Ермолаев (справа)



Фото: Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае





С февраля 2025 года господин Ермолаев исполнял обязанности генерального директора фонда, а до этого работал начальником отдела департамента ЖКХ администрации Перми.

Прежний директор фонда Владимир Хлебников занимал должность руководителя фонда с 2021 года, и в начале февраля 2025-го написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он был назначен проректором Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ).