Пермяк стал победителем в забеге Московского марафона

Легкоатлет Владимир Никитин из Пермского края стал лучшим в забеге на дистанции 10 тыс. м. на Московском марафоне. Спортсмен показал время 27 мин. 40 сек. — рекорд соревнований и результат, превосходящий высшее достижение России на этой дистанции.

Фото: телеграмм-канал «Легкая атлетика России»

Второе место на дистанции среди мужчин занял кениец Чарльз Ротич, третье досталось пензенцу Сергею Шарову.

В августе Владимир Никитин стал рекордсменом в беге на дистанции 10 км среди мужчин с результатом 27 минут 48,29 сек. на чемпионате России по легкой атлетике. Победа сделала его чемпионом России по легкой атлетике в 31 раз.