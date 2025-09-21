Футболисты «Сибири» уступили команде «Машук-КМВ» на выезде

«Сибирь» со счетом 1:0 уступила клубу «Машук-КМВ» в 10-м туре Второй лиги А («Золото»). Игра прошла 20 сентября на стадионе «Центральный» в Пятигорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Единственный мяч в этой встрече был забит на 39-й минуте. Отличился Руслан Хагур. «Получилась обоюдоострая игра, с обилием единоборств. С большим азартом команды провели игру. Первый тайм у нас не вышел, во втором тайме добавили агресии. Он был лучше. Судьбу матча решил один стандарт»,— прокомментировал игру главный тренер ФК «Сибирь» Виктор Тренев.

После 10-го тура «Сибирь» занимает третье место с 17 очками. На первых строчках в группе «Золото» Второй лиги расположились «Машук-КМВ» с 22 очками и московский «Велес» с 19 очками.

28 сентября «Сибирь» проведет домашний матч с ивановским «Текстильщиком», который занимает четвертое место в турнирной таблице.

Михаил Кичанов