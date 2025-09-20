Сайт аэропорта Пулково заработал спустя более полутора суток после взлома

После взлома сайта петербургского аэропорта Пулково технические специалисты исправили ситуацию. Интернет-страница стала доступна спустя более полутора суток, сообщили в 23:28 субботы, 20 сентября, в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Информацию о взломе сайта подтвердили 19 сентября в 11:28. На время работы технических специалистов при переходе на сайт Пулково для пользователей открывалась страница сервиса «Яндекс Расписания».

Ограничение работы сайта не отразилось на работе аэропорта. Все это время регистрация на рейсы осуществлялась в обычном режиме.

Татьяна Титаева