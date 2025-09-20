В Доминикане задержан россиянин, подозреваемый в связях с «фабрикой троллей»

На вилле в Доминиканской Республике задержан 25-летний Дмитрий Новиков, которого правоохранительные органы страны подозревают в киберпреступлениях и компании цифровой дезинформации, сообщило местное издание Dominican Today.

Согласно данным СМИ, следствие связывает его с «российским проектом "Лахта"», который в российской прессе больше известен под названием «фабрика троллей».

Как передает Dominican Today, господин Новиков управлял платформой для манипуляций в социальных сетях, а его действия были направлены на политическую дезинформацию не только Доминиканы, но всего региона. Задержание россиянина доминиканская прокуратура назвала «одним из самых серьёзных региональных ударов по международным дезинформационным сетям».

Власти республики сообщили, что Новиков выдавал себя за бойца смешанных единоборств. По данным следствия, он получал переводы криптовалюты для осуществления незаконной деятельности. Правоохранительные органы подозревают, что мужчина мог быть связан с отмыванием денег и незаконным транснациональным финансированием. При задержании Дмитрия Новикова были обнаружены улики, связавшие его еще и с продажей огнестрельного оружия.

Россиянин проживал на курорте Баваро вместе с семьей.

Проект «фабрики троллей» в российских СМИ связывался с фигурой Евгения Пригожина. Минюст США считает, что «фабрика» использовалась для вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.