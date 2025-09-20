Еще пять объектов области украсила архитектурная подсветка

На этой неделе архитектурная подсветка была установлена на Никольском соборе в Мышкине, соборе во имя Вознесения Христова в Угличе, храме Благовещения Пресвятой Богородицы и Казанской церкви в Тутаеве, а также на церкви Рождества Богородицы в селе Григорьевском. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

«Всего в этом году подсветкой будут оборудованы более пятидесяти объектов, а с 2022 года украшены уже более двухсот по всей территории области. Радует, что к проекту подключаются и предприниматели – около пятидесяти компаний готовы осветить свои здания, а мы делаем для них проекты бесплатно», — рассказал Михаил Евраев.

Подсветка также установлена на школе №49 в Ярославле, мосту через Юхоть в Большесельском округе, церкви Димитрия на Крови в Угличе и других объектах. До конца года планируется запустить оборудование на мосту на Даманском острове в Ярославле, храме в Новом селе и Николо-Сольбинском монастыре в Переславле-Залесском.

По региональной программе обновления фасадов подсветка будет установлена на 14 исторических объектах в Ярославле, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе и Рыбинске. Например, в Ярославле архитектурную подсветку смонтируют на доме №17 на улице Первомайской, который является памятником XIX века.

Михаил Евраев отметил, что преображение городов и сел формирует комфортную среду для жизни, работы и воспитания детей. Архитектурная подсветка, обновление фасадов и поддержка жителей создают современный и яркий облик Ярославской области.

Антон Голицын