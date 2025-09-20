Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

В 11-м туре Лиги PARI команды «Арсенал» (Тула) и «Уфа» сыграли вничью 2:2. Игра проходила на стадионе «Арсенал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Уфы» Алексей Чернов в первом матче в сезоне отразил пенальти

Фото: Идэль Гумеров Вратарь «Уфы» Алексей Чернов в первом матче в сезоне отразил пенальти

Фото: Идэль Гумеров

У туляков перед матчем было 13 очков, клуб располагался на девятой строчке Первой лиги. «Уфа» занимала 13-е место с девятью баллами.

На 30-й минуте футболист «Уфы» сфолил в своей штрафной, за что был назначен пенальти. Центрфорвард хозяев Амур Калмыков 11-метровый удар не релизовал — пенальти отразил вратарь Алексей Чернов, проводивший первый матч в сезоне.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте, когда форвард «Уфы» Дилан Ортис совершил проход по левому краю штрафной соперника и прострелил: мяч попал в защитника туляков и оказался в сетке ворот, 0:1.

На 71-минуте нападающий «Арсенала» Рейес Уренья сравнял счет. Но через две минуты башкирские футболисты вновь повели — с левого фланга удачный штрафной удар получился у полузащитника Залимхана Юсупова. Для него это второй гол в сезоне.

Отыграться туляки смогли за 10 секунд до конца матча — Даниил Пенчиков поразил ворота «Уфы» из-за пределов штрафной площади, 2:2.

Ближайший матч «Уфа» проведет 24 сентября против местного клуба «Фанком». Игра состоится в рамках четвертого раунда Кубка России.

Идэль Гумеров