Дмитриев обсудил с РПЦ возможность признания вклада Чарли Кирка в христианство

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел «очень позитивные» переговоры с Русской православной церковью о признании духовного вклада в развитие христианства американского консервативного активиста Чарли Кирка.

«Мы ожидаем, что Церковь вскоре опубликует статью о том, как он продвигал идеи христианства. Наследие Чарли не знает границ»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Пост спецпредставителя был ответом на публикацию аккаунта, распространяющего в X заявления президента США Дональда Трампа из соцсети TruthSocial. В ней сообщалось о любимом месте Чарли Кирка в Библии. По словам главы Белого дома, это был псалом 97/10: «Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет».

10 сентября в Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. От полученного ранения он позже скончался в больнице. 31-летний активист был заметным сторонником президента США Дональда Трампа. Главным подозреваемым в убийстве проходит 22-летний Тайлер Робинсон. По заявлениям американских официальных лиц, его сподвигло на преступление чувство ненависти к убитому, вызванное радикальным увлечением левыми идеологиями.