ХК «Ижсталь» уступила три шайбы «Молоту» в матче ВХЛ

ХК «Ижсталь» проиграл коллективу «Молот» из Перми со счетом 0:3. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», матч прошел 20 сентября в Ижевске.

«Сегодня мы получили хороший урок для нашей обновленной команды, что необходимо играть с первой и до последней секунды. Долго включались, в архив можно занести только второй период. Создав много моментов, при этом не забив ни одного гола, тяжело рассчитывать на победу. Парни работали, старались, но не сыграли целостно все 60 минут, отсюда и результат»,— сказал на пресс-конференции после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Со 2 по 20 сентября включительно «Ижсталь» провела семь матчей. «Сталевары» обыграли «Магнитку» в Магнитогорске (4:2), «Южный Урал» в Орске (5:4 по буллитам), «Олимпию» в Ижевске (3:0). Остальные четыре встречи ижевский коллектив проиграл. Это матчи против «Тороса» в Нефтекамске (1:2), «Челмета» в Челябинске (3:1), «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме (0:4), «Молота» в Ижевске (0:3). Сейчас «Ижсталь» занимает 20-е место в рейтинге регулярного чемпионата ВХЛ. Коллектив набрал шесть очков.

28 сентября «Сталевары» столкнутся на ижевском льду с «АКМ» из Тулы. Сейчас гости занимают 5-ю строчку рейтинга.

Анастасия Лопатина