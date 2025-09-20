Подготовка соцобъектов Татарстана к началу отопительного сезона завершена на 99%
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о готовности социальных объектов республики к началу отопительного периода. Об этом он сообщил в ходе субботнего совещания в Доме правительства.
Подготовка социальных объектов в Татарстане завершена на 99%
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Работы по подготовке социальных объектов практически завершены, 99% из них уже получили паспорта готовности.
Рустам Минниханов подчеркнул важность своевременного запуска теплоснабжения с наступлением холодов и поручил главам муниципалитетов, руководителям энергетических и жилищно-коммунальных предприятий завершить все необходимые работы в установленные сроки.