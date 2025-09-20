В Дагестане без автосообщения остались 37 населенных пунктов

В двух районах Дагестана 37 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения из-за оползня и размыва временного моста после обильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, в Чародинском районе на 8-м км дороги «Цуриб — Арчиб» произошел оползень верхового откоса. Без транспортной связи остались 19 населенных пунктов.

«В Кайтагском районе критический подъем воды в реке Уллучай привел к выходу из берегов и размыву временного моста на дороге «Маджалис — Варсит — Шиланша». Изолированными оказались 18 сел. На автодороге в Кайтагском районе имеется мост для пешей переправы, непригодный для проезда автомобилей»,— пояснили в региональном МЧС.

В ведомстве уточнили – «Дагестанавтодор» организовал объездной маршрут через Табасаранский район протяженностью 29 км между селами Маджалис и Хучни.Транспортная связь населенных пунктов с внешним миром не прервана.

Восстановление временного моста начнется после снижения уровня воды в реке.

Валентина Любашенко