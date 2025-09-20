В Татарстане в воскресенье ожидается до +21 градуса и небольшие дожди

В воскресенье, 21 сентября, на территории Татарстана ночью осадков не ожидается, днем местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем прогреется до показателей от +16 до +21 градуса.

В Казани ночью осадков не предвидится, температура составит от +8 до +10 градусов. Днем сохранится облачная погода с прояснениями без осадков, максимальная температура достигнет от +16 до +18 градусов.

Влас Северин