В Казани ограничат движение транспорта во время соревнований по стрельбе из лука

В Казани 22 сентября будет временно ограничено движение и парковка транспорта на участке улицы Гагарина. Ограничения связаны с подготовкой и проведением IV Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации». Соответствующий проект постановления подготовил Исполком города.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 17:00 от улицы Васильченко до дома № 121 по улице Гагарина. Также будет ограничена парковка и движение электросамокатов и велосипедов на указанном участке.

Соревнования пройдут на «Ак Барс Арене» с 22 по 26 сентября. В мероприятии планируется участие свыше 600 спортсменов из различных регионов России.

Влас Северин