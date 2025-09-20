Путешественники бронируют острова

Спрос на отдых на островах Индийского океана вырос. Как говорят представители туриндустрии, россияне особенно заметно повысился интерес к поездкам на Сейшелы. С 27 сентября прямые рейсы из Москвы до этого курорта запустит «Аэрофлот». При этом спрос на Сейшельские острова и Маврикий начал расти еще летом. Как сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России, он увеличился на 15% в годовом выражении. По данным Национального бюро статистики Сейшел, с начала 2025 года на островах побывало более 24 тыс. российских туристов. Маврикий за тот же период принял 29 тыс. путешественников из России — в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2024-го.

Активность бронирований, скорее всего, связана с курсом доллара, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. А новые варианты перелетов, по его словам, на спросе почти не сказывается, отметил собеседник “Ъ FM”: «Спрос на экзотических направлениях начинает расти в преддверии ноябрьских праздников, таких как Маврикий, Сейшелы и Мальдивы.

Если на Мальдивах наш национальный перевозчик не прекращал полетную программу на летний период, то как раз на Сейшелах он ее восстанавливает. При всем при этом нельзя сказать, что отсутствие прямых перелетов существенно сказывается на спросе. Россияне за долгие годы привыкли путешествовать на эти направления транзитом через Ближний Восток. И тарифы, которые предлагают арабские перевозчики, зачастую являются даже более конкурентными, чем прямой перелет. Сейшелы и Маврикий имеют схожую ценовую составляющую.

Но Маврикий нужно воспринимать как целое направление, где перемещение по большому острову дает возможность получить то, чего нет на Мальдивах, и очень ограниченно можно получить на Сейшелах, это экскурсионное обслуживание, вплоть до трейл-туризма, посещения национальных парков и прочие знаменитые места. С учетом того, что рубль так и не развернулся и не потерял, скажем так, свою позитивную динамику, темпы бронирования связаны и с тем, чтобы зафиксировать текущий курс».

По данным АТОР, 10-дневная поездка на Сейшелы сейчас обойдется в сумму от 250 тыс. руб. на одного человека, а в среднем больше 300 тыс. руб. при размещении в хорошем отеле в режиме завтрак-ужин или только завтрак. Скорее всего, в обозримом будущем турпоток будет подрастать и на Сейшелы, и на Маврикий. Однако Мальдивы все же останутся основным направлением среди островов в Индийском океане. Так считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Если сравнивать эти направления, то они взаимодополняющие и отнюдь не конкуренты.

В цифрах Мальдивы посещают в год не менее 200 тыс. российских туристов, и это, кстати, рекорд. Например, пять лет назад это была скромная цифра — всего 90 тыс. человек в год. Сейшелы и Маврикий принимают 25-30 тыс. человек в год, и из-за ограниченности отельной базы им не достичь показателя Мальдив. А как раз турист, который приезжает на Мальдивы, зачастую для разнообразия выбирает и другие острова».

По данным АТОР, средний чек путешествия на Мальдивы составляет около 200 тыс. руб. на человека, что минимум на 20% меньше, чем поездка на Сейшелы или на Маврикий.

Андрей Загорский