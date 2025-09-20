«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» сыграл вничью с самарским «Акроном» со счетом 2:2 в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Несмотря на то что «Акрон» вел в счете 2:0, «Рубину» удалось сравнять счет во втором тайме. Голы у казанцев забили Мирлинд Даку и Жак Сиве. У хозяев отличились Дмитрий Пестряков и Кристиан Бистрович.

После девяти туров казанская команда занимает пятое место в таблице РПЛ с 15 очками. «Акрон» находится на 14-й позиции, набрав 7 очков. Следующий матч «Рубин» проведет 27 сентября в Москве против «Локомотива».

Влас Северин