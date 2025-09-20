СКР проверяет данные о 17 рабах на ферме в Ростовской области

Следователи проверяют информацию о содержании 17 рабов на ферме в Ростовской области, которая появилась в СМИ и соцсетях. Об этом в Telegram сообщил информационный центр российского Следственного комитета.

«Несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни»,— сообщили в инфоцентре СКР.

Впоследствии фигуранты стали принуждать этих людей к работе, в том числе к сельскохозяйственному труду. За нарушение дисциплина, невыполнение указаний и попытки побега мужчины применяли физическую силу, следует из публикации. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под контроль.