В Чувашии за два дня в пожарах погибли два человека

За двое суток в Чувашской Республике зарегистрировано два пожара с летальными исходами, оба происшествия произошли в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС по республике.

19 сентября в Чебоксарах на улице Добролюбова загорелся пустующий частный дом. Площадь возгорания составила 54 кв. м. При разборе завалов обнаружено тело погибшего, личность которого устанавливается. Огнеборцы предотвратили распространение огня на соседние здания.

20 сентября в Алатыре произошел пожар в квартире на втором этаже многоквартирного дома. В результате трагедии погибла 75-летняя хозяйка жилья.

Влас Северин