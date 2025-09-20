В Марий Эл водитель сбил трехлетнего ребенка во дворе жилого дома

В городе Волжск во дворе дома по улице Дружбы водитель автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на трехлетнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство также проверит соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Влас Северин