RTVI: сотни россиян попали под внимание полиции Казахстана из-за банковских карт

Полиция Казахстана массово вызывает на допросы россиян, удаленно оформивших банковские карты страны за последние пару лет. Внимание правоохранительных органов связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве при получении казахстанского индивидуального идентификационного номера (ИИН), сообщил RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Mikheyev / Reuters Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

По данным СМИ, начиная с 2024 года в Казахстане запретили удаленную регистрацию ИИН, необходимого для оформления банковской карты. Однако в интернете продолжали появляться объявления с предложением подобной услуги. В марте 2025 года МВД Казахстана объявило об аннулировании нелегально выданных номеров и возбуждении уголовного дела.

ИИН нужен как жителям страны (для уплаты налогов, покупки имущества, получения госуслуг и т.д.), так и иностранным гражданам, руководящим в Казахстане компаниями или желающим завести счет в казахстанском банке. Спрос на последнюю услугу значительно вырос среди россиян в 2022 году. По данным казахстанского Минцифры в 2022-2024 гг. около 696 тыс. россиян получили банковские карты местных банков. ИИН легально оформлялся дистанционно.