Махачкалинцев попросили отказаться от водопроводной воды из-за загрязнения

Администрация Махачкалы призвала горожан временно воздержаться от употребления водопроводной воды из-за возможного попадания загрязняющих веществ в городскую сеть после сильных дождей. Информация появилась в Тelegram-канале врио главы Махачкалы Джамбулата Салавова.

По словам чиновника, муниципальные власти рекомендовали жителям перейти на бутилированную или кипяченую воду для питья и хозяйственных целей, призвали граждан сохранять спокойствие и избегать паники.

«Все городские службы, в частности коммунальные и спасательные, работают непрерывно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии»,— заявил врио главы Махачкалы.

Валентина Любашенко