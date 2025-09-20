Обрушение в школе Москвы могло произойти из-за нарушения в строительстве

Обрушение в школе на востоке Москвы могло произойти из-за нарушения технологии проведения строительных работ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, будут рассматриваться все возможные причины произошедшего.

Сегодня прокуратура Москвы сообщила в Telegram-канале, что в ходе ремонта школы на ул. Знаменская частично обрушились конструкции, пострадали рабочие.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы писало, что в результате обрушения в школе №1080 погибли двое рабочих. Еще один человек находится под завалами. Агентство также сообщило, что Следственный комитет начал проверку по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).