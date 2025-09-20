Нейросети вплетаются в политику

Японскую партию «Путь к возрождению» возглавит искусственный интеллект. Бывший лидер Синдзи Исимару ушел в отставку после слабого результата партии на выборах в верхнюю палату парламента летом. На его место избрали 25-летнего аспиранта Коки Окумура, но он решил передать руководство цифровому алгоритму. Сам Окумура останется в команде и будет помогать новой системе. По его словам, искусственный интеллект займется организационными задачами, например распределением ресурсов между членами партии. При этом он подчеркнул, что определять политический курс технология не будет.

Но пока это больше похоже на PR-ход, говорит ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Виктор Кузьминков: «Синдзи Исимару сам из Хиросимы, и избрался мэром города Акитаката как раз с помощью смс-голосования и YouTube, то есть он продвинутый пользователь интернета. Эту партию он создал для того, чтобы аккумулировать поддержку избирателей на выборах в законодательное собрание Токио и в верхнюю палату парламента. А уже потом они подключили искусственный интеллект, который называется "Пингвин", и, кстати, он выбрал в качестве временного руководителя депутата, который провалился на выборах. Потом они решили сделать такую PR-акцию, что ИИ в сети может отслеживать информацию 24 часа в сутки, обрабатывать ее и собирать мнение избирателей, а также предлагать более рациональные решения, основанные на больших базах данных, предоставлять какие-то советы по важным вопросам, которые будут отвечать чаяниям избирателей».

На прошлой неделе стало известно, что Албания первой в мире назначила на должность министра искусственный интеллект. А сегодня она уже выступила с речью на местном телеканале. Нового «цифрового чиновника» зовут Diella. Она будет отвечать за государственные закупки. Премьер-министр Эди Рама заявил, что с ее помощью тендеры станут «на 100% неподкупными». Для этого правительство вывело контроль за закупками из ведения отраслевых министерств. Ранее Diella работала на портале e-Albania. Это виртуальный помощник с голосовыми функциями и визуальным образом женщины в национальном костюме. Теперь ее роль расширили до уровня министерского поста.

Впрочем, подобные новости вписываются в повальный тренд на интеграцию нейросетей, похожая тенденция наблюдалась когда массовое распространение получила технология Bluetooth, считает главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Если в это вмешивается человек, то все равно есть риск человеческого фактора. Но и искусственный интеллект не всегда выдает 100-процентно верную информацию. И даже если обучить нейросеть в Японии всем историческим событиям, данным о политических партиях, то большой вопрос: а выберет ли искусственный интеллект какие-то правильные решения, которые понравятся в итоге людям? То есть это не история демократии, на мой взгляд, а игра, мол, смотрите, у нас искусственный интеллект управляет политической партией — красиво, классно, все СМИ обязательно об этом напишут.

Это ровно та же история, которую мы видим последние годы на выставках, когда на всех устройствах — автомобилях, стиральных машинах, пылесосах — теперь написано "AI". Раньше было модно везде встраивать Вluetooth, а сейчас эта парадигма трансформировалась в то, что все лучше с AI».

Недавно премьер-министр Швеции заявил, что при принятии политических решений советуется с ChatGPT. А в Непале с помощью нейросетей выбрали лидера так называемой революции зумеров. Сначала ChatGPT предложил четыре имени — инженера Сагара Дхакала, бывшего министра образования Суману Шресту, столичного мэра и рэпера Балена Шаха и экс-председателя Верховного суда Сушилу Карки. На втором этапе чат-бот уточнил, что для временного правительства больше всего подходит именно Карки, а для постоянного кабинета он бы рекомендовал Шаха.

В России тоже предпринимаются попытки интеграции нейросетей в политику, отмечает директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко: «Это все технологии объективирования решений, которые подготовлены заранее. Потому что промты, инструкции, параметры для ИИ пишут люди. У нас, кстати говоря, был пример подобного рода, это нейросеть "Жириновский". Куда-то он, кстати говоря, пропал. Поэтому, думаю, это ситуативная история, и надо понимать, что за якобы объективным и беспристрастным искусственным интеллектом всегда находится субъективный, пристрастный интеллект естественный.

Может ли получится так, что в ближайшие 5-10 лет искусственный интеллект заменит политических деятелей? Уже сейчас Москва вполне себе использует искусственный интеллект в обработке данных и в предложении вариантов решений. И с этой системой работают очень многие правительственные структуры. Поэтому это не далекое будущее, а уже часть нашей реальности».

Кроме того, использование искусственного интеллекта стало одной из отличительных особенностей выборов свердловского губернатора, которые прошли с 12 по 14 сентября. Telegram-каналы рассылали сгенерированные ролики с участием кандидатов и дипфейки.

