Axios: Израиль попросил вмешательства США по вопросу дестабилизации на Синае

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил администрация президента США Дональда Трампа заставить Египет остановить наращивание военной мощи на Синайском полуострове. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

Своими опасениями относительно действия Египта израильский премьер поделился госсекретарем США Марко Рубио во время их встречи в понедельник. Представителя Белого дома ознакомили с действиями Каира, которые по мнению властей Израиля, нарушают мирное соглашение между странами от 1979 года. Гарантом того мира являются Соединенные штаты.

Согласно собеседникам Axios из числа израильских чиновников, Египет создает военную инфраструктуру с наступательным потенциалом в тех районах Синая, где по договору 1979 года могут располагаться только легкие вооружения. По данным Израиля, египтяне расширили взлетно-посадочные полосы на авиабазах, чтобы их могли использовать истребители, а также построили подземные сооружения неясного назначения. Израильская разведка считает, что это ракетные хранилища.

Как рассказали источники издания, Биньямин Нетаньяху обратился к США после того, как прямой контакт с Египтом по дипломатическим источникам не принес никаких результатов. Собеседники поделились с Axios, что ситуацию усугубляет сокращение числа мониторинговых полетов нейтральных наблюдателей над Синайским полуостровом.

Египетский чиновник в разговоре с Axios опроверг заявления Израиля и сообщил, что администрация Дональда Трампа не затрагивала вопрос синайского урегулирования в коммуникации с Каиром.

Мирный договор, подписанный Египтом и Израилем в Вашингтоне в 1979 году, положил конец войне, в состоянии которой страны находились более 30 лет — с основания еврейского государства в 1948 году. За это время фазы перемирия сменялись активными столкновениями, включая Суэцкий кризис, Шестидневную войну и войну Судного дня.