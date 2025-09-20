В Миассе возбудили дело после травмирования ребенка на детской площадке

Управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело из-за травмирования ребенка на детской площадке в Миассе. В произошедшем усмотрели признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба ведомства.

Дело завели после проверки публикаций СМИ. В них сообщалось, что на детской площадке в сквере «Семейный» малолетний травмировал голову из-за железной игровой конструкции, похожей на ковш от экскаватора.

Следователи устанавливают причины произошедшего и оценивают действия лиц, которые содержат детскую площадку.

Ольга Воробьева