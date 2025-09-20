Более 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» в Екатеринбурге

Участие во всероссийском забеге «Кросс нации» в Екатеринбурге приняли более 20,1 тыс. человек, сообщили в городской администрации со ссылкой на организаторов.

В этом году акцию посвятили 80-летию Победы в ВОВ и Году защитника. Забег проходил вокруг «Екатеринбург Арены». Пробежать дистанции можно было от 1 до 12 км. Сообщается, что среди к участникам присоединились и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и директор департамента физкультуры и спорта администрации Людмила Фитина.