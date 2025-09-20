В Самаре скончалась создатель Детской картинной галереи

Умерла Нина Иевлева, создатель и первой директор Детской картинной галереи в Самаре. Об этом сообщили представители выставочной площадки.

Нина Иевлева открыла Детскую картинную галерею в особняке Клодта в 1990 году. До этого она работала учителем начальных классов в школах № 6 и 11 и преподавала рисование, которому обучилась на вечернем отделении Детской художественной школы (сейчас это первая детская художественная школа № 1 имени Зингера).

Детская картинная галерея известна не только как выставочная, но и как образовательная площадка. На территории особняка Клодта детям преподают академическую живопись, рисунок, керамику, дизайн и историю мирового искусства.

Георгий Портнов