Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет становятся причиной более 80% всех смертей в России. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев в интервью «РИА Новости».

Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев

Господин Бердыклычев отметил, что важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих болезней. Среди них — табакокурение, злоупотребление алкоголем, повышенное артериальное давление высокий уровень потребление соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

По словам представителя ВОЗ, ужесточение законодательства о табаке и внедрение комплексных мер по борьбе с употреблением алкоголя помогли увеличить продолжительность жизни в России.