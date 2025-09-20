По делу о праве девелопера на сооружение у экотропы назначена судебная экспертиза

Суд назначил экспертизу по делу о праве собственности девелопера Михаила Клюйкова и его компаньона Марины Одинцовой на разрушенное сооружение у экотропы на склоне реки Егошихи в Перми. Об этом свидетельствует определение Арбитражного суда Пермского края от 10 сентября. Минувшей весной городской департамент земельных отношений обратился в суд с иском к Михаилу Клюйкову и Марине Одинцовой, требуя признать отсутствующим право собственности предпринимателей на разрушенное спортивное сооружение на правом склоне Егошихи. В материалах дела выяснилось, что спорное сооружение, о котором идет речь, является буксировочной канатной дорогой для лыжников.

В начале сентября истец ходатайствовал о назначении по делу строительно-технической экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство, назначив проведение исследования ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы». На разрешение экспертов поставили вопросы о том, соответствует ли фактическое состояние спортивного сооружения техническим параметрам и характеристикам в техпаспорте объекта, а также в чем выражены возможные несоответствия. Необходимо выяснить, является ли этот объект — буксировочная канатная дорога для лыжников — полностью или частично разрушенным, можно ли его эксплуатировать по назначению и можно ли восстановить. Заключение экспертизы надо представить в суд до 5 декабря 2025 года.

Разрушенное сооружение расположено западнее здания №37 по бульвару Гагарина, имеет протяженность 252 м и находится в общедолевой собственности Михаила Клюйкова (доля в праве 3/4) и Марины Одинцовой (1/4 долей). На публичной кадастровой карте площадь сооружения не указана, но известно, что объект возвели в 2001 году.