В Тутаевскую больницу пришли работать новые специалисты

Десять новых медицинских сотрудников, в том числе врачей, пришли работать в Тутаевскую Центральную районную больницу. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

По словам губернатора Михаила Евраева, в текущем году благодаря федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в лечебные учреждения региона устроились более ста новых специалистов.

«Теперь жители смогут получать помощь рядом с домом, а не ездить в областной центр. Приток врачей – результат целенаправленной работы по привлечению и поддержке кадров. К примеру, после повышения заработной платы врачам и фельдшерам скорой помощи трудоустроены 60 человек, в том числе они приехали к нам из Москвы, соседних и отдаленных регионов», — прокомментировал Михаил Евраев.

О привлечении кадров в медицину губернатор говорил на пресс-конференции 17 сентября. На решение кадрового вопроса в отрасли направлены также выплаты студентам-целевикам и ординаторам дважды в год. Также по 200 тысяч рублей могут получить врачи до 35 лет, которые придут работать в больницы Рыбинска, Ростова Великого, Переславля-Залесского и Углича.

«Дополнительным стимулом является введенная по инициативе губернатора Михаила Евраева региональная мера поддержки – выдача сертификатов на сумму до 4 млн рублей на приобретение жилья. С 2022 по 2024 год именные целевые выплаты получили 103 человека», — сообщила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Антон Голицын