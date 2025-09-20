Определен подрядчик для достройки лабораторного корпуса медицинского колледжа

Победителем конкурса на право достройки лабораторного корпуса при пермском базовом медицинском колледже признано пермское ООО «Прайд». Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составила 305,8 млн руб.

Строительство корпуса уже велось с 2023 года компанией «Север-Лес», однако завершить работы подрядчик не смог, из-за чего и был объявлен новый конкурс на достройку объекта.

Как указано в техническом задании, новый подрядчик должен будет приступить к работе с 26 сентября 2025 года и завершить их к 25 августа 2026 года. Четырехэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м. будет рассчитано на 207 учебных мест.