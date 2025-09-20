ФК «Урал» сыграл вничью с «Ротором» и остался на первом месте

Футбольный клуб «Урал» и «Ротор» (Волгоград) сыграли вничью в рамках 11 тура Первой лиги Pari. Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 0:0. За игрой наблюдало свыше 12,7 тыс. зрителей.

ФК «Урал» в результате набрал 24 очка и сохранил первое место.

Следующий матч ФК «Урал» сыграет 23 сентября в гостях у «ПСК» (Динская, Краснодарский край) в 1/32 финала турнира Fonbet Кубок России. В Екатеринбурге ближайший матч состоится 29 сентября: «Урал» будет принимать «СКА-Хабаровск» в 12 туре Первой лиги.

Николай Яблонский