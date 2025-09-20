Активы обнаружат и за рубежом

Агентство по страхованию вкладов ищет подрядчиков для поиска активов беглого банкира. Речь идет о средствах бывшего владельца «Международного банка Санкт-Петербург» (МБСП), экс-сенатора Сергея Бажанова и его жены — от $10 млн до $57 млн. Внимание на публикацию АСВ обратило Frank Media. Из нее следует, что агентство ищет судебного инвестора с подрядчиками в Великобритании, Франции, Швейцарии и на Кипре. Организация должна будет взять на себя все сопутствующие расходы, а взамен получит процент от средств, которые удастся найти.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как работают фирмы, которые ищут имущество должников за рубежом? Об этом Frank Media рассказал партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей: «Это работает по модели детективных агентств, которые мы привыкли видеть в американских фильмах. Правда, в данном случае они не курят сигары, не бегают с фотоаппаратом и не подглядывают, но следят за документами, ища их следы, физические и цифровые. Часто агенты таких подрядчиков являются бывшими сотрудниками силовых ведомств, спецслужб, прокуратуры, со связями и всем остальным.

На нашей практике часто доводилось работать с такими организациями. Эта деятельность где-то законная, где-то на грани, где-то ограниченная законом с точки зрения объема доступа к информации. Где-то суды, например, принимают доказательства вне зависимости от того, каким путем они найдены, где-то не принимают. Более того, АСВ, скорее всего, передаст информацию уже юридическому подрядчику, российскому или иностранному, который будет это использовать в судебных процессах, чтобы наложить арест на это имущество, потом обратить на него взыскание».

Сергея Бажанова и его жену, чьи активы хочет найти АСВ, признали банкротами в 2022 году. Супруги покинули Россию за четыре года до этого, когда Центробанк отозвал лицензию у их банка. По версии АСВ, более 60% активов МБСП, то есть около 24 млрд руб., приходилось на финансирование зарубежных компаний, чтобы вывести активы за границу. Даже если подрядчики агентства найдут активы Бажановых, вернуть их в Россию будет непросто, говорит управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов: « Если говорить про практику работы АСВ с внешними подрядчиками, то за последние пять лет она стала очень распространена и применяется довольно успешно. Поиска активов — практически всегда вопрос времени. Технологии отработаны, результат есть практически всегда. А вот то, что касается отсуживания активов, обращения на них обременения, изъятия в пользу банков, это получается не всегда, и какая будет перспектива конкретно в этой ситуации, большой вопрос.

Чаще всего активы либо имеют перекрестное обременение, либо, самое простое — номинальных собственников. Если цепочку номинальных собственников можно отследить, сделки оспорить, то наличие перекрестных обременений, обязательств перед другими структурами в случае, если не удается доказать аффилированность этих структур с должником, это может оказаться тупиком, а актив будет оставаться в подвешенном состоянии очень долгое время.

Аспект, связанный с последними годами и с отношением к российским структурам в европейских судах, влияет негативно в тех случаях, когда на одной стороне находится российская сторона или аффилированная с российским государством, а на другой — игрок, либо аффилированный с недружественной юрисдикцией, либо подконтрольный. В данной ситуации и ответчик, и истец де-факто — российская сторона. Соответственно, говорить о том, что суды будут ангажированы и защищать в первую очередь интересы той или иной стороны, абсолютно не приходится».

Сам Сергей Бажанов не согласился с отзывом лицензии у банка МБСП и обвинил ЦБ в преследовании «независимых предпринимателей», пишет Frank Media. Банкир называл активы своего банка «прекрасными», а исполнить внезапное предписание ЦБ о создании «неимоверных резервов» было «невозможно», говорил он.

Сергей Симонов