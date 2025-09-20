ГАИ: массовое ДТП произошло на автодороге Пермь — Екатеринбург

Массовое ДТП произошло на автодороге Пермь — Екатеринбург на 338-м км, сообщили в свердловской Госавтоинспекции. По предварительным данным, там столкнулись четыре транспортных средства. В результате ДТП никто из людей не пострадал.

«Вследствие происшествия движение транспорта в направлении города Первоуральска было серьезно затруднено. Для оперативного устранения затора и минимизации неудобств для водителей сотрудниками Госавтоинспекции была незамедлительно организована реверсивная схема движения. В настоящий момент движение осуществляется в штатном режиме»,— прокомментировали в ГИБДД.

Инспекторы просят водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям, соблюдать безопасную дистанцию.