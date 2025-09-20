В новом парке Инзы установят сверхзвуковой истребитель Миг-29

Сверхзвуковой истребитель Миг-29 будет установлен в новом парке Инзы в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Ранее проект благоустройства территории победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Парк откроется в октябре 2025 года. Его назовут в честь уроженца Инзы, героя Советского Союза, летчика-испытателя Юрия Алашеева.

Сейчас подрядчик обустраивает на территории парка тротуары и дорожки и укладывает резиновое покрытие. На площадках будут установлены спортивные тренажеры, канатный комплекс и батуты.

Георгий Портнов