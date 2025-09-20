В Екатеринбурге открылся грузинский ресторан Аркадия Новикова

В Екатеринбурге открылся грузинское заведение «PRO.Хинкали» московского ресторатора Аркадия Новикова. Заведение открылось на месте IL Patio и TGI Fridays в здании «Мытного двора» на ул. 8 Марта. По данным сайта ресторан, он рассчитан на 198 гостей.

«"PRO.Хинкали" — международная сеть ресторанов грузинской кухни Аркадия Новикова, входит в проект Novikov Group. В меню — аутентичная классика и оригинальные блюда в авторском прочтении»,— указано на сайте сети.

Напомним, про закрытие сети итальянских ресторанов IL Патио» стало известно в 2024 году.