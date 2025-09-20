В Казани за сутки произошло 187 ДТП, пострадали три человека

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано 187 ДТП. В трех авариях пострадали 3 человека, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки задержаны 4 водителя в состоянии опьянения и 1 человек без прав. К административной ответственности привлекли одного велосипедиста и одного водителя электросамоката за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции также доставили двух человек по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники оформили 81 случай через центры обработки ДТП и 30 аварий непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин