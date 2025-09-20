В Татарстане обмолочено 97% посевных площадей зерновых культур, всего обработано 1,188 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

Сейчас в республике осталось обработать около 40 тыс. га зерновых, а также 44 тыс. га кукурузы. Уборку завершили 13 районов, а в ближайшие дни это сделают еще 10 районов.

Продолжается уборка рапса, подсолнечника и сои. Рапс обмолочен на площади 117 тыс. га, что составляет 74% от запланированного объема. Начата уборка подсолнечника и сои, для которых предстоит убрать еще 340 тыс. га. Параллельно ведется копка картофеля и сахарной свеклы.

Влас Северин