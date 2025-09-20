Суд взыскал 655 тыс. рублей с сотрудника Внуково за 364 посещения бизнес-залов

Суд взыскал с сотрудника аэропорта Внуково более 655 тыс. руб. За пять месяцев мужчина 364 раза пользовался доступом в залы повышенной комфортности аэропортов по банковской программе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Мужчина заключил с банком договор на пакет услуг, включавший сервис «Доступ в залы повышенной комфортности». По условиям он мог неограниченно посещать бизнес-залы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, предъявляя код доступа и посадочный талон или билет. За пять месяцев он воспользовался услугой 364 раза: пять раз в аэропорту Шереметьево, по одному разу в Домодедово и аэропорту Сочи, а остальные — преимущественно во Внуково.

Банк заметил чрезмерное использование сервиса и подал иск в суд. Ответчик признал, что несколько раз передавал свой код знакомым, но утверждал, что сам заходил в зал во время работы, чтобы поесть. Первая инстанция поверила ему и обязала выплатить только 12,6 тыс. руб.

Однако апелляционные и кассационные суды не согласились с таким решением. Они подчеркнули, что для доступа нужны и код, и посадочный талон, а анализ данных показал, что доступ осуществлялся многократно в один день и одновременно для нескольких лиц. Суд учел количество проходов, временные интервалы и число людей, использовавших код, и пришел к выводу, что ответчик предоставлял доступ третьим лицам, совершающим авиаперелеты.