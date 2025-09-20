В Уфе двое рабочих сорвались с высоты на стройке жилого комплекса

В Уфе люлька с двумя рабочими сорвалась с высоты второго этажа во время строительных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, рабочие получили травмы и доставлены в больницу.

По данным «Ъ-Уфа», инцидент произошел при строительстве жилого комплекса «Черника» на Кремлевской улице, застройщиком которого является ООО «СЗ «Агидель-Инвестстрой».

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности и охраны труда, а также строительных правил и нормативов.

Майя Иванова