В Самарской области беспилотники атаковали объекты ТЭК

Целью БПЛА, атаковавших Самарскую область в ночь с пятницы на субботу, были объекты ТЭК. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В настоящее время последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищенности объектов потенциальных угроз»,— говорится в сообщении.

На месте по поручению главы региона работает группа оперштаба под руководством вице-губернатора Вячеслава Романова. Вячеслав Федорищев напомнил, что в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения.

Ранее над регионом были сбиты 15 беспилотников. Никто не погиб и не пострадал. Аэропорт Курумоч на три часа приостанавливал работу. Были отменены и задержаны 11 рейсов из Самары. Четыре самолета, летевшие в Курумоч, отправлены на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

