В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» выполнили на 99%

В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» завершены на 99% от плана. Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства республики.

Установка наружного освещения во дворах выполнена на 100%. В работе остаются 13 дворов, из которых 8 расположены в Набережных Челнах, один — в Бугульминском районе и четыре — в Нижнекамском районе. Установка наружного освещения завершена полностью, а монтаж малых архитектурных форм выполнен на 96%. Эти работы завершены в 579 дворах, в 58 продолжаются.

Наиля Зиннатуллина также сообщила, что идет приемка благоустроенных дворов. В Агрызском, Арском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Мамадышском и Нурлатском районах 100% дворовых территорий уже приняты. В остальных районах приняты лишь 35% дворов, остальные находятся на стадии устранения замечаний.

Влас Северин