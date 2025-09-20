Беспилотники ВСУ взорвались над учебным центром ЗАЭС, где были эксперты МАГАТЭ

Беспилотники ВСУ ударили по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), когда в нем находились международные эксперты МАГАТЭ. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

Атака была совершена с помощью не менее трех БПЛА, два из них взорвались над крышей учебно-тренировочного центра. Экспертов МАГАТЭ, которые в момент атаки находились в здании, эвакуировали. Они находятся в безопасном месте.

«Критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала станции нет»,— сообщили в пресс-службе. Там отметили, что радиационный фон на промышленной площадке станции и прилегающей к ней территории находится в пределах нормы. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков ЗАЭС не нарушены.