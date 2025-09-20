План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 88%

В Татарстане по состоянию на 20 сентября введено в эксплуатацию 2,857 млн кв. метров жилья, что составляет 88% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на республиканском совещании.

Наибольший объем введенного жилья традиционно приходится на сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 2,115 млн кв. метров (15 670 домов). В коммерческом сегменте план выполнен на 37%: застройщики сдали 76 многоквартирных домов общей площадью 616 тыс. кв. метров.

Программа социальной ипотеки реализована на 77%: из запланированных 35 домов готовы 16, что составляет 125 тыс. кв. метров.

