В Ашинском районе водитель ВАЗа не справился с управлением и погиб в ДТП

На автодороге М5 в Ашинском районе Челябинской области водитель ВАЗа погиб после столкновения с иномаркой. Во втором автомобиле из-за ДТП также пострадали два пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла ночью 20 сентября на 1598 километре трассы М5 «Урал». По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ 21093 на изгибе дороги влево не смог справиться с управлением из-за небезопасной скорости. Из-за этого он врезался в ограждение, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. Водителю иномарки оказали разовую медицинскую помощь.

Полиция продолжает выяснять причины ДТП.

Ольга Воробьева