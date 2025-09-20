«Трактор» одержал первую победу на домашнем льду со счетом 3:2

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал первую победу на домашнем льду в сезоне, одолев команду «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Матч состоялся 19 сентября на ледовой арене «Трактор». Победу команде принесли голы Александра Кадейкина, Джошуа Ливо и Григория Дронова. Из «Нефтехимика» шайбами отличились Евгений Митякин и Матвей Надворный.

«Трактор» одержал третью победу подряд в сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч 21 сентября команда сыграет с московским «Спартаком».

Ольга Воробьева