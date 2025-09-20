Обвиняемого в соучастии в убийстве Ильи Кивы бизнесмена не отпустили на СВО

Бизнесмен Араик Амирханян, арестованный по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, попросил отправить его в зону СВО. Он получил отказ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Амирханян попросился на СВО еще до вступления в силу его первого приговора за взяточничество. «Бизнесмен попросил отпустить его в зону СВО в приграничье... Следователи отказались приостанавливать производство по уголовному делу»,— пояснил собеседник агентства.

За дачу взятки Амирханяна приговорили к шести годам колонии и штрафу. В сентябре ему предъявили обвинение в соучастии в убийстве украинского политика (ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ) и отправили под арест. Амирханян вину не признал.

Тело Ильи Кивы нашли в декабре 2023 года в Московской области. По версии следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в него выстрелил неизвестный, экс-депутат умер на месте. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ».