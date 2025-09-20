Перебои в телерадиовещании ожидаются с 23 по 26 сентября в Свердловской области

В Свердловской области с 23 по 26 сентября ожидаются перебои в трансляциях телевидения и радио, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Кратковременные перерывы возможны из-за профилактических и других плановых работ.

23 сентября, во вторник, в Белоярском перебои могут быть с 10:00 до 15:00 в работе РТРС-1, РТРС-2. В Талице в этот день с 10:00 до 17:00 могут не работать РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение».

24 сентября, в среду, перебои ожидаются с 11:00 до 16:00 в Асбесте (РТРС-1, РТРС-2), Талице с 10:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение») и Туринске с 9:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение»).

25 и 26 сентября трансляции могут прерваться в Байкалово с 9:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2, «Воскресение»).